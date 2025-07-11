Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 11 июля, подорожал на 4 копейки и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 49,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро - по курсу 48,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 11 июля, подешевел на 25 копеек и составляет 49,26 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что с 14 по 20 июля ситуация на валютном рынке будет разворачиваться в духе июньских трендов: стоимость доллара будет оставаться на вменяемом уровне, а основные колебания будут происходить в пределах 41,6-42 гривни за доллар.

Курс доллара к гривне в банках Украины 11 июля вырос на 7 копеек и составляет 42,09 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 49,38 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,68 гривни за евро.

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