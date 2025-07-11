Сильнее всего потепление будет ощущаться на западе страны.

На выходных, 12 и 13 июля, температура в Украине немного повысится. Особенно это будет заметно на западе страны, куда после сильного похолодания вернутся летние +25°...+28°. Местами на левобережье пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +16°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем +29°, практически безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +25°, практически безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +12°...+26°. В воскресенье температура будет +14°...+29°, практически безоблачно.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье - ясно, +21°...+31°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +21°, днем +31°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +21°...+31°, небольшая облачность, гроза.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +33°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +22°...+32°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +19°...+31°. В воскресенье +20°...+33°, небольшая облачность, гроза.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +23°, днем +38°. В воскресенье ночью ожидается +24°, днем +38°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +21°, днем +37°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +38°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +39°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +21°, днем +38°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность, легкий дождь. Температура ночью +5°, днем до +19°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +22°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +10°, днем +27°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура до +22°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +9°...+26°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода с дождем, до +20°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, +10°...+25°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +20°, днем +31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+33°.

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