В первой партии будет только тысяча роботов, их цена составит 1,5 тысяч долларов.

Китайский производитель техники Xiaomi создал конкурента популярным робособакам от Boston Dynamics - робот CyberDog был представлен на презентации 10 августа.

Об этом сообщает TJournal.

CyberDog обладает функциями анализа окружающей обстановки в режиме реального времени, планирования маршруты, создания навигационных карт и избегания столкновений с препятствиями, в том числе следуя за своим владельцем.

В видеопрезентации Xiaomi продемонстрировали трюки, которые может выполнять их "киберпес":

Новый китайский робот создан на основе платформы NVIDIA Jetson Xavier, а также оснащен распознающей глубину камерой Intel RealSense D450, объективом "рыбий глаз", а также модулем GPS и другими сенсорными датчиками.

Читайте такжеПолиция Нью-Йорка уволила робопса Boston DynamicsОднако каждый владелец сможет "прокачать" своего робота-собаку еще сильнее, подключив дополнительные датчики через три порта USB-C и разъем HDMI.

Разработка китайцев незначительно уступает американскому "брату" в скорости - CyberDog может разгоняться до 3,2 м/с (против 3,9 м/с у Spot), но при этом он весит почти вдвое меньше - 3 кг (американский робот - 5,2 кг).

Самым разительным отличием является цена - Xiaomi просит за своего "киберпса" 9999 юаней (чуть больше 1,5 тыс. долларов), тогда как цена Spot от Boston Dynamic составляет 74,5 тыс. долларов. В первой партии будет выпущено лишь 1 тыс. таких роботов.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году робота Spot применили в военных учениях во Франции.

Автор: Станислав Кожемякин