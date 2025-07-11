Снимок появился на официальной странице Белого дома в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп превратился в Супермена. Именно это демонстрирует одна из последних публикаций на официальной странице Белого дома в социальной сети X (Twitter).

"Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп", - говорится в подписи к фото.

Как раз в этот период состоялась премьера фильма "Супермен" режиссера Джеймса Ганна, который до этого снял такие ленты, как "Стражи галактики", "Отряд самоубийц 2" и другие.

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Другие интересные образы Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что 5 мая, на том же официальном аккаунте Белого дома, появился снимок президента США в образе персонажа из франшизы "Звездных войн". Однако произошел конфуз.

Ведь Трамп на сгенерированном ИИ снимке предстал с красным мечом, хотя сила добра — джедаи — использовали синие мечи.

Также сам Трамп демонстрировал себя в образе Папы Римского.

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