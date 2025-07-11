На реализацию инициативы будет выделено 260 млн грн.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского запускается полноценная система перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации.

По его словам, столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

"На реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Эти средства пойдут не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования", - отметил начальник КГВА.

Видео дня

Речь идет о развертывании центра подготовки операторов - это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками; формирование дополнительных мобильных подразделений, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к городу.

Ткаченко также отметил, что работа происходит в тесной координации с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, Воздушными силами и Силами обороны для достижения максимальной синергии с системой противовоздушной обороны.

"За несколько месяцев пилотного запуска проект "Чистое небо" на Киевщине уже доказал свою эффективность - перехвачено почти 550 вражеских БПЛА", - написал он и добавил, что также происходит работа по привлечению внебюджетных средств.

Массированный удар по Киеву 10 июля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июля Россия снова нанесла по Киеву массированный комбинированный удар. Город атаковали десятки "Шахедов". Также на город двумя волнами летели ракеты: сначала - баллистические, затем - крылатые.

В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

Сегодня, 11 июля, Ткаченко заявил, что по состоянию на 08:00 количество пострадавших в результате вражеского обстрела 10 июля возросло до 28 человек, среди них - двое несовершеннолетних.

Вас также могут заинтересовать новости: