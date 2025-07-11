К тому же глава Белого дома анонсировал, что сделает важное заявление по России на фоне недовольства Путиным.

США будут поставлять оружие Украине через НАТО, которое будет полностью его оплачивать.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters. Трамп детализировал, что США заключили новое соглашение с союзниками по НАТО и Украиной о поставках оружия из США.

"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое оружие направляется НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине), и НАТО оплачивает это оружие", - объяснил глава Белого дома.

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"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возмещает полную его стоимость", - добавил он.

Кроме того, Трамп анонсировал, что в понедельник сделает "важное заявление" по России.

Примечательно, что в последнее время Трамп недоволен властелином Кремл Владимиром Путиным и отсутствием прогресса в прекращении войны.

"В понедельник я сделаю важное заявление по России", - сказал коротко Трамп в интервью NBC News, отказавшись от дальнейших подробностей.

Трамп и оружие для Украины

Вчера вечером стало известно, что Трамп впервые поставит оружие Киеву, используя президентские полномочия, которыми часто пользовался его предшественник Джо Байден.

Команда Трампа определит, какое оружие из американских запасов будет отправлено в Украину в рамках президентского разрешения.

По данным американских СМИ, стоимость такого оружия может составить около $300 млн.

Ранее Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия, чтобы помочь ей защититься от усиливающегося наступления оккупантов. В пакет могут быть включены ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности.

Пока администрация Трампа отправила только оружие, разрешенное бывшим президентом Джо Байденом.

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