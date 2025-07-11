Актриса рассказала, что раньше была зависимой от еды.

Известная украинская актриса Елена Кравец рассказала, как ей удалось похудеть на девять килограммов.

Она призналась, что сейчас работает с диетологом, которая подобрала ей систему питания. По словам Кравец, она ест все, но пользуется определенными секретами.

"У меня есть диетолог. Есть такой термин - "дофаминовое питание". То есть мне можно все, я ем все, я просто знаю, когда, что, сколько. Например, если я ем ленивые вареники, то потом я съедаю зеленое яблоко. Или, если я ем суп, его надо закусить огурцом", - пояснила Елена в проекте "55 за 5".

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Актриса также отметила, что раньше чувствовала зависимость от еды. Однако сейчас все изменилось.

"Я раньше всегда хотела есть. Диетолог сказала: "Тебе нужно или выровнять гормональную систему, или уйти со мной, или влюбиться". И вот я с ней шла-шла. Потом начала выравнивать систему, ну и потом так", - добавила Кравец.

К слову, сколько сейчас весит Елена - она не отметила.

Напомним, ранее певица Оля Полякова поделилась секретами своей стройности. Артистка отметила, что стоит делать несколько простых ритуалов, которые сделают фигуру подтянутой.

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