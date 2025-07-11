Появились видео с Кирилловки, которая до полномасштабной войны, "трещала" от количества туристов.

На Азовском море, до оккупации российскими войсками, Кирилловка была одним из самых популярных мест отдыха. Сейчас же курортный сезон вновь провален, пишет РИА "Південь".

В разгар лета, во время сильной жары, на базе отдыха "Техас" было невозможно найти свободное место, но не теперь. После прихода российских оккупантов теперь там практически нету людей. В одном из TikTok-аккаунтов продемонстрировали общую ситуацию на Федотовой косе — на пляжах если и есть люди, то их количество минимальное.

"После оккупации региона российские власти массово "национализировали" - фактически отжали - сотни объектов курортной недвижимости, включая базы отдыха, мини-гостиницы и гостевые дома. Владельцев, которые отказались сотрудничать с оккупационной администрацией или покинули регион, просто лишили собственности", - пишет СМИ.

Ряд объектов были использованы для заселения российских военных. Кто-то из местных жителей все же пытается сдавать жилье для отдыхающих, но для этого отсутствует спрос, даже несмотря на попытки оккупационных властей — косметические ремонты, массовую рекламу и так далее.

В итоге двухместный номер в мини-отеле стоит в размере от 2000 до 4500 рублей в сутки (~25-55 долларов).

"Сервис и условия отдыха также оставляют желать лучшего: мелитопольцы жалуются на заоблачные цены и посредственный уровень обслуживания, отмечая, что даже в Крыму жилье можно снять дешевле, а качество выше", - говорится в материале.

Другие новости о последствиях оккупации на курортах Украины

Ранее УНИАН сообщал, как выглядит популярный курорт Приазовья — Белосарайская коса — в оккупации. Там еще с советских времен работали десятки баз отдыха, людей было невероятное количество. Но теперь там пустота.

Кроме того, мы рассказывали о ситуации в Мелекино. Оно расположено в Мангушском районе Донецкой области.

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