На Азовском море, до оккупации российскими войсками, Кирилловка была одним из самых популярных мест отдыха. Сейчас же курортный сезон вновь провален, пишет РИА "Південь".
В разгар лета, во время сильной жары, на базе отдыха "Техас" было невозможно найти свободное место, но не теперь. После прихода российских оккупантов теперь там практически нету людей. В одном из TikTok-аккаунтов продемонстрировали общую ситуацию на Федотовой косе — на пляжах если и есть люди, то их количество минимальное.
"После оккупации региона российские власти массово "национализировали" - фактически отжали - сотни объектов курортной недвижимости, включая базы отдыха, мини-гостиницы и гостевые дома. Владельцев, которые отказались сотрудничать с оккупационной администрацией или покинули регион, просто лишили собственности", - пишет СМИ.
Ряд объектов были использованы для заселения российских военных. Кто-то из местных жителей все же пытается сдавать жилье для отдыхающих, но для этого отсутствует спрос, даже несмотря на попытки оккупационных властей — косметические ремонты, массовую рекламу и так далее.
В итоге двухместный номер в мини-отеле стоит в размере от 2000 до 4500 рублей в сутки (~25-55 долларов).
"Сервис и условия отдыха также оставляют желать лучшего: мелитопольцы жалуются на заоблачные цены и посредственный уровень обслуживания, отмечая, что даже в Крыму жилье можно снять дешевле, а качество выше", - говорится в материале.
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Ранее УНИАН сообщал, как выглядит популярный курорт Приазовья — Белосарайская коса — в оккупации. Там еще с советских времен работали десятки баз отдыха, людей было невероятное количество. Но теперь там пустота.
Кроме того, мы рассказывали о ситуации в Мелекино. Оно расположено в Мангушском районе Донецкой области.