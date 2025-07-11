Мужчина поделился фото в сети.

Российский юморист Максим Галкин, который недавно умилил сеть фото дочери Лизы, решил показать и сына.

В своем Instagram комик опубликовал две фотографии Гарри. На одном фото мальчик позирует в трехлетнем возрасте возле скульптуры оленя. А на втором - сейчас, в 11 лет. Галкин соединил эти два кадра, которые сделаны на одном и том же месте.

"Гарри и олень восемь лет назад", - подписал Максим.

Видео дня

К слову, за восемь лет сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина заметно изменился и стал выше фигуры оленя.

Реакция сети

Подписчики юмориста засыпали комплиментами Гарри в комментариях:

"Какой уже взрослый и такой классный"

"Милый мальчик, который стал красивым подростком"

"Олень как-то постарел и стал маленьким. А Гарри - красавчик!"

"Как летит время, маленький пупсик подрос и уже стал взрослым мальчиком".

К слову, певица Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двух детей-двойняшек Гарри и Лизу. Они появились на свет благодаря суррогатной матери.

Напомним, ранее российский комик Максим Галкин спел украинскую песню и сорвал овации.

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