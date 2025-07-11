Главной причиной падения цен называют увеличение предложения ягоды на рынке.

На этой неделе в Украине существенно снизились цены на малину. Такие данные представили аналитики профильного портала EastFruit.

"На сегодня оптовые партии малины поступают в продажу по цене 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорят специалисты.

Основной причиной такой динамики называют увеличение предложения малины на рынке. Сейчас хозяйства начали активно собирать урожай.

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Стоит сказать, что практически на всей территории Украины наблюдается теплая и солнечная погода, которая поспособствовала созреванию этой ягоды. Аналитики считают, что цены на малину продолжат снижаться и в дальнейшем.

Отметим также, что даже несмотря на существенное снижение цен, ягоду на отечественном рынке предлагают к продаже в среднем на 90% дороже, чем в аналогичный период 2024-го.

Цены на ягоды в Украине - последние новости

Похожую ситуацию можно видеть в случае с ценами на голубику. С одной стороны, ягода существенно подешевела за последнее время. С другой - даже сейчас голубика стоит примерно в 2,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Рост цен за год связывают со снижением урожайности голубики в украинских хозяйствах, что было вызвано аномальными погодными условиями в период созревания.

Также сообщалось, что из-за гигантских потерь урожая, которые имели место во время весенних заморозков, в стране наблюдаются рекордные цены на вишню и черную смородину для заморозки.

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