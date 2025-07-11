Блогерша умилила их совместным кадром.

Совсем недавно игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко подтвердил слухи о романе с блогершей-миллионницей Дашей Квитковой. И хоть девушка все еще не комментирует эту тему, она показала трогательный кадр бойфренда с сыном.

Не секрет, что до отношений с футболистом Даша была в браке с ведущим Никитой Добрыниным. У них родился общий сын Лев, которому на днях исполнится 4 года.

Блогерша уже познакомила мальчика с новым возлюбленным и опубликовала их совместное фото в своем Instagram. На снимке Владимир держит за руку Льва и они вместе гуляют в лесу. Квиткова не стала подписывать фотографию, а лишь отметила футболиста и добавила смайлик в виде сердечка.

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К слову, в начале июня появились слухи, что 23-летний Бражко и 27-летняя Квиткова вместе. Позже блогерша высказалась на эту тему, отметив, что пока не готова делиться подробностями своей личной жизни. Но в честь дня рождения Даши футболист поздравил ее в сети и обратился со словами "моя любимая", чем подтвердил их отношения.

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова отреагировала на заявление экс-супруга о причине их развода.

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