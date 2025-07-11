Рост зарплат является неравномерным и отражает перекосы в экономике.

В Украине растут зарплаты, однако из-за высоких темпов инфляции реальные доходы граждан находятся на довоенном уровне.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

"В первом квартале 2025 г. в Украине росли зарплаты. Средняя заработная плата составила 23 460 грн, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С учетом инфляции на уровне 13,6%, рост средней зарплаты превысил индекс цен на 10,5 п. п.", - говорится в материале.

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При этом, согласно исследованию, номинальная зарплата выросла на 54% по сравнению с довоенным четвертым кварталом 2021 года, а цены за это же время выросли на 53,8%. Реальная же заработная плата находится на уровне 99,7% от довоенного показателя, то есть снизилась на 0,3%.

"Рост зарплат является неравномерным и отражает перекосы в экономике, усиленные войной и мобилизацией. По данным Госстата, наибольший прирост из-за острой нехватки работников показали авиационный транспорт (+51,5%), сельское хозяйство (+46,9%) и строительство (+35,3%)", - отметили аналитики.

Высокодоходные сектора, такие как IT (+32,5%) и финансы (+28,6%), также увеличили зарплаты, опережая средние показатели по промышленности, торговле и транспорту.

Но в 13 из 25 секторов экономики зарплаты ниже среднеукраинского уровня. Учителя и медики остались в аутсайдерах: в образовании доходы выросли на 13,5%, в здравоохранении - на 12,5%, что ниже инфляции - 13,6%, фактически сократив реальную покупательную способность.

"До войны их зарплаты и так отставали от средней экономики на 12-16%, а теперь разрыв достиг 27% для медиков и 39% для педагогов. Эта ситуация подчеркивает недостаточное внимание власти к ключевым социальным сферам", - отмечают специалисты.

Зарплаты в Украине - последние новости

В июльском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ указано, что нехватка работников в Украине поддерживает быстрый рост номинальных зарплат - более 20% в 2025 году, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами.

В следующие три года правительство прогнозирует рост средней заработной платы учителей в Украине. Соответствующие цифры содержит Бюджетная декларация на 2026-2028 годы, одобренная Кабмином: 17 тыс. гривен - в 2026 году; 18,3 тыс. гривен - в 2027 году; 19,6 тыс. гривен - в 2028 году.

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