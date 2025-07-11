Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,68 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 11 июля, вырос на 7 копеек и составляет 42,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 49,38 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,68 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,62 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,05 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 11 июля, составляет 117 713 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 929 900 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 11 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,82 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,98 грн, то есть гривня потеряла 14 копеек.

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