Давайте проверим, удастся ли вам найти сразу два слова.

Знали ли вы, что регулярное решение оптических иллюзий или головоломок помогает улучшить память, тренирует ваше логическое и критическое мышление?! Более того, они еще и проверяют вашу внимательность к деталям.

Одними из таких задач являются головоломки, которые предусматривают поиск конкретного слова среди букв, расположенных в произвольном порядке. Эти головоломки улучшают концентрацию внимания, наблюдательность и помогают расширить словарный запас. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Итак, далее вы увидите изображение, где среди кучи разных букв мы спрятали два слова: "щука" и "лось". Вам нужно их отыскать.

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Справиться нужно очень быстро, ведь на поиски мы выделили всего несколько секунд. Давайте проверим, удастся ли вам найти сразу два слова всего за 9 секунд.

Готовы? Время пошло!

Но сначала маленькая подсказка: эти слова могут быть расположены как по вертикали, так и по горизонтали, но не по диагонали.

Что ж, 9 секунд, которые мы выделили на поиски слов "щука" и "лось", исчерпаны. Удалось ли вам найти ответ на это сложное задание ? Если вы справились за такое ограниченное время, у вас действительно очень острое зрение и незаурядная внимательность к деталям.

Тем, кто не уложился в 9 секунд, или увидел только одно из двух слов, предлагаем вернуться к изображению и попробовать поискать еще. На этот раз забудьте об ограничении во времени и сосредоточьтесь на конечной цели. Главное – не сдаваться.

Ответ:

Больше головоломок от УНИАН

Вам понравилось задание на поиск слов? Тогда мы можем предложить вам нечто похожее. Попробуйте найти слово "кокос" всего за 6 секунд.

Или же можете проверить свои способности в головоломке, где надо отыскать слово "тюль". На ответ мы отвели всего 9 секунд, поэтому действовать придется быстро.

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