Лот ушел с молотка после 10 минут торгов, за $10,1 млн. На эту сумочку было 9 претендентов.

Оригинальную дамскую сумку Hermès, которая принадлежала Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby's за рекордную сумму. Таким образом эта сумка стала самой дорогой из когда-либо проданной на торгах.

Напомним, предыдущий рекорд был за сумкой Hermès Kelly из крокодиловой кожи с бриллиантами, проданной в 2021 году за $513 тыс.

Как сообщили в аукционном доме, лот ушел с молотка после 10 минут торгов, за $10,1 млн. Покупателем стал частный коллекционер из Японии.

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В сообщении аукционного дома отмечено, что в торгх приняли участие 9 очень заинтересованных покупателей.

Представитель аукционного дома Sotheby's Морган Халими сказала, что сумма, которую заплатили за сумку показывает "поразительную силу легенды".

Сумка для Джейн Биркин: история

Черную кожаную сумку изготовили для певицы и актрисы Джейн Биркин в 1985 году. Идея ее деизайна возникла совершенно случайно, после того, как сидя на соседних креслах в самолете с председателем Hermès Жаном-Луи Дюма, певица уронила сумку, из которой все высыпалось. Биркин спросила Дюма, почему модный дом не делает сумки побольше и с карманами.

После этого Жан-Луи Дюма создал эскиз дамской сумочки, которая удовлетворила пожелания известной актрисы.

Потом модний дом начал продавать эту сумку массосо и она стала одной из самых узнаваемых и желанных роскошных аксессуаров среди модниц.

В 1994 году Джейн Биркин продала сумку Hermès на аукционе, чтобы собрать деньги для благотворительной организации по борьбе со СПИДом.

В настоящее время некоторые модели Birkin стоят десятки тысяч долларов. Среди владелиц таких сумочек много знаменитостей. Например, Кейт Мосс, Виктория Бекхэм и Дженнифер Лопес.

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Ранее женщина приобрела на аукционе потерянный чемодан и кое-что нашла в нем. Дело в том, что часто на продажу выставляют целый чемодан, не раскрывая его. Таким образом, ни аэропорт, ни участники аукциона не знают, что именно продается.

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