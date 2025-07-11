Биткоин установил новый рекорд: сколько стоит криптовалюта

Аналитики считают, что биткоин может вырасти еще больше.

Биткоин в пятницу, 11 июля, вырос до исторического максимума благодаря спросу со стороны институциональных инвесторов и политике президента США Дональда Трампа в отношении криптовалют. Криптовалюта преодолела отметку в 118 тысяч долларов.

Издание Reuters пишет, что на азиатской сессии крупнейшая в мире криптовалюта поднялась до пика в 116 781,10 доллара, увеличив свой годовой прирост более чем на 24 %. В последний раз она торговалась на уровне 116 563,11 доллара.

"Биткоин достиг нового исторического максимума благодаря неустанному накоплению средств институтами - крупные игроки расхватывают предложение и высушивают ликвидность на биржах", - сообщил сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3 Джошуа Чу.

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По данным платформы binance, по состоянию на 9:35 биткоин достиг уже отметки в небывалые 118 109 доллара.

В марте Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют. Он также назначил несколько лиц, поддерживающих криптовалюты, включая председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Пола Аткинса и царя искусственного интеллекта Белого дома Дэвида Сакса.

Семейный бизнес Трампа также сделал шаги в сторону криптовалют. Компания Trump Media & Technology Group планирует запустить биржевой фонд для инвестиций в различные криптовалюты, включая биткойн, как следует из заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Эфир, вторая по величине криптовалюта в мире, также подскочил почти на 5% до 2 956,82 доллара после того, как ранее достиг пятимесячного максимума 2 998,41 доллара.

Стоит отметить, что аналитики считают, что биткоин может достичь и более высоких отметок. По их мнению, цена в 120 тысяч долларов за монету вполне достижима.

Курс биткоина - прогноз аналитиков

4 мая издание Forbes писало, что аналитики рынка ожидают дальнейшего роста стоимости биткоина в ближайшее время, в частности не исключают установления нового рекорда его цены.

Директор по исследованию рынка Unchained Джо Бернетт отметил, что биткоин может достичь 200 000 или 250 000 долларов в этом году.

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