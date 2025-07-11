Олег Гетман считает, что полный доступ к банковской тайне будет иметь негативные последствия для граждан и бизнеса.

В Министерстве финансов стремятся к раскрытию банковской тайны для Налоговой службы. Соответствующая норма содержится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что при текущем составе парламента в ближайшие годы раскрытие банковской тайны абсолютно невозможно, говорится в статье УНИАН.

"Об этом заявил и глава налогового комитета, и его заместители, и Нацбанк против. То, что Минфин что-то хочет, не все осуществляется. Поэтому при нынешнем составе парламента полноценное открытие банковской тайны не является возможным", - сказал эксперт.

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По его мнению, в ближайший год или два при нынешнем составе парламента могут быть введены только реестры банковских счетов и депозитных ячеек без всякой возможности доступа к их содержимому.

"Сейчас у Налоговой есть доступ просто к информации, какие счета есть у каких субъектов хозяйствования - ФОП и юридических лиц. А теперь они еще будут знать о наличии счетов или ящиков у физических лиц. В этом нет никакой проблемы, они просто будут знать, что у кого-то что-то есть", - говорит экономист.

При этом Гетман отмечает, что в случае, если когда-то это изменится, и Налоговая получит полный доступ к банковской тайне, то, учитывая текущий уровень коррупции, это будет иметь крайне негативные последствия как для граждан, так и для бизнеса.

"Потому что Налоговая всегда это может использовать в своих коррупционных интересах, и ничего хорошего для граждан и страны это не принесет. Это понимает подавляющее большинство ключевых стейкхолдеров, и это не произойдет в ближайшие годы", - отмечает он.

Экономист Олег Пендзин также считает, что нынешний созыв Верховной Рады банковскую тайну не будет отменять.

"Более того, предложение Министерства финансов даже не пройдет комитет на первое чтение. Я думаю, что этот вопрос даже не будет стоять. Это очень непопулярная вещь, которая очень сильно ударит по людям, и этого точно никто не будет делать перед окончанием полномочий Рады", - отметил он.

Раскрытие банковской тайны - последние новости

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным граждан, которые сегодня представляют собой банковскую тайну. Он выразил убеждение, что банковскую тайну для налоговиков отменят в рамках евроинтеграции.

Заместитель министра финансов Денис Улютин во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что Минфин ведет дискуссию с НБУ по ограничению банковской тайны в Украине.

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