Новую композицию артистки уже высоко оценили украинцы.

Известная украинская певица Тина Кароль презентовала новую видеоработу на песню "Людині потрібна людина".

По словам артистки, в эпоху цифровизации, когда одиночество часто становится новой нормой, этот трек напоминает слушателям, что каждому человеку нужен человек рядом.

"Это песня об отношениях между двумя, о силе прикосновения, объятий, об эмоциональной безопасности, которую дает только родной человек. Я счастлива спеть эту песню, потому что такие глубокие смыслы остаются на годы с людьми, и такие песни становятся хитами, у которых нет моды или времени", - отметила Тина.

Видео дня

Реакция сети

Поклонники уже высоко оценили музыкальную новинку от Кароль и поделились своими впечатлениями в комментариях:

"Такая красивая песня"

"Исповедь сердца, исповедь души, вера в любовь и в самих себя! Щемяще, трогательно и честно!"

"Песня, которая чувствуется не в ушах, а в груди. Сильная. Настоящая. Тина, вы творите магию"

"Сколько правды в каждой строчке... "Людині потрібна людина" - именно то, что мы забываем в этом жестком мире. Вы напомнили"

"Тина, попали в самое сердце! Мурашки по коже".

Напомним, ранее Ирина Билык презентовала песню о войне "А діти чекають" и растрогала сеть.

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