Попытки достичь прекращения огня практически зашли в тупик.

Ночная масштабная атака российских дронов на Киев 10 июля ознаменовала собой серьезное изменение в тактике воздушных ударов Россиии, и, похоже, попытки достичь прекращения огня практически зашли в тупик, пишет CNN.

Сотни запущенных Россией беспилотников летали на разных высотах и ​​атаковали со всех направлений. Некоторые беспилотники сначала облетали столицу, а затем резко меняли направление и стремительно возвращались в город.

"Хотя Киев и раньше подвергался атакам с разных направлений, российские беспилотники пытались обойти систему ПВО города, во время атаки в четверг беспилотники были запущены в сторону города одновременно, фактически окружив Киев перед атакой. Это ещё больше усложнило задачу по охране неба над столицей для перегруженной украинской ПВО", - пишет издание.

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Тем не менее, украинские ВВС сбили или вывели из строя 382 из 415 авиационных средств поражения, выпущенных Россией по стране за ночь, включая все баллистические и крылатые ракеты.

"Это ошеломляющий успех, учитывая масштаб атаки, особенно учитывая ограниченный доступ Украины к системам ПВО", - подчеркивает CNN.

При этом, как подчеркивает издание, такие массированные авиаудары уже стали нормой для украинцев. И по мере того, как Россия усилила свои воздушные атаки, попытки достичь прекращения огня практически зашли в тупик.

"Непрекращающиеся нападения России в последние дни придали новую актуальность вопросам, касающимся приверженности Вашингтона защите Украины, поскольку администрация Трампа пообещала отправить в Киев дополнительное оборонительное вооружение, что явно свидетельствует о смене политики", - подчеркивает издание.

Атака РФ по Киеву

В ночь на 10 июля состоялся ракетно-дроновый обстрел, во время которого по Украине было запущено более 400 дронов и 18 ракет. Удар продолжался всю ночь и привел к гибели по меньшей мере двух человек в Киеве, десяткам раненых и масштабным повреждениям гражданской инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский назвал эти атаки терактом и призвал к ускорению санкций и увеличению поставок средств противовоздушной обороны.

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