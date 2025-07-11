Похоронят творца на Берковецком кладбище рядом с могилой матери.

В пятницу, 11 июля, в Национальной филармонии Украины в Киеве проходит церемония прощания с легендарным композитором Игорем Покладом.

В комментарии журналистам супруга творца Светлана Поклад рассказала, что в начале широкомасштабной войны они провели некоторое время в оккупированном Ворзеле в подвале, и это подорвало здоровье композитора. Тем не менее, по ее словам, он не чувствовал боли.

"Господь его настолько любил, что он при таком тяжелом диагнозе не испытал ни минуты боли, - отметила женщина. - Сегодня мы попрощаемся с ним, как с человеком. Но он по себе оставил такое невероятное сокровище, с которым мы никогда не попрощаемся".

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После церемонии прощания в филармонии, по воле композитора, его похоронят на Берковецком кладбище рядом с могилой матери. В Бучанском городском совете сообщали, что из Ворзеля, где жил художник, будет организован трансфер для всех желающих попрощаться.

Игорь Поклад - что важно знать

Напомним, композитор, Герой Украины и лауреат Шевченковской премии Игорь Поклад ушел из жизни 9 июля в возрасте 83 лет после длительной борьбы с тяжелым недугом.

Он оставил богатое музыкальное наследие - десятки песен, которые стали любимыми для миллионов украинцев. Среди них - "Два крила", "Чарівна скрипка", "Кохана", "Дикі гуси", "Тиха вода" и многие другие.

Его творчество не осталось незамеченным: Поклад был удостоен многочисленных государственных знаков отличия, в частности Шевченковской премии (1986), звание народного артиста Украины (1997), звание Героя Украины (2021), а также в 2024 году получил почетное звание "Национальная легенда Украины".

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