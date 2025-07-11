Подразделение погибшего сыграло ключевую роль во внезапном нападении Украины на Курскую область РФ прошлым летом.

Украинские власти обнародовали лишь некоторые подробности об убийстве вчера днем одного из ключевых сотрудников элитного подразделения СБУ.

Как пишет The New York Times (NYT), два украинских чиновника опознали погибшего как полковника Ивана Воронича, который десятилетиями служил в Центре спецопераций "Альфа" СБУ.

В заявлении СБУ говорится, что расследование убийства продолжается, но никакой другой информации не предоставлено, а действующие украинские официальные лица не стали строить предположения о возможной причастности РФ.

Видео дня

"Полковник Воронич принимал самое активное участие в противодействии российской агрессии с 2014 года. Если мотивом убийства является бытовая неприязнь, это одно. Но это может быть публичная казнь, совершенная россиянами, что совершенно другое и потребует от СБУ принятия комплекса немедленных мер", - прокомментировал Иван Баканов, который возглавлял СБУ в первые месяцы войны и лично знал полковника Воронича.

При этом, как отметил NYT, сторонники Кремля приветствовали убийство.

"Хочется верить, что это началось. Враг должен бояться на своей территории. Для него не может быть безопасного места", - написал в Telegram Александр Коц, военный корреспондент главного прокремлевского таблоида.

Издание рассуждает, что если за убийством стоит РФ, это будет редким тайным успехом с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

NYT отмечает, что полковник Воронич начал работать в СБУ в середине 1990-х годов и некоторое время командовал подразделением специального назначения, сообщил его бывший коллегана условиях анонимности.

Это подразделение, известное как Пятое управление, получало техническую поддержку от ЦРУ и ликвидировало высокопоставленного командира пророссийских боевиков Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".

По словам коллег, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину полковник Воронич входил в состав элитного подразделения, отвечавшего за работу в "серой зоне" между линиями противника. Его подразделение сыграло ключевую роль во внезапном нападении Украины на Курскую область прошлым летом.

А совсем недавно СБУ совершила дерзкую атаку в глубине России, используя беспилотники, спрятанные в грузовиках, для атаки на российские аэродромы. В результате спецоперации, которая получила название "Паутина" были повреждены или уничтожены несколько стратегических бомбардировщиков, которыми россияне бомбили украинские города.

В Киеве убили полковника СБУ

Вчера днем стало известно, что на парковке возле многоэтажки в Голосеевском районе столицы неизвестный пятью выстрелами убил содрудника СБУ. Позже СМИ сообщили, что им оказался полковник СБУ Иван Воронич.

"Служба безопасности и Национальная полиция принимают меры по выяснению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Досудебное расследование продолжается", - говорилось в сообщении СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: