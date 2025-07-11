Основной интерес Трампа заключается в том, чтобы остановить гибель людей и разрушения, которые происходят ежедневно, говорит Тэмми Брюс.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки осудили усиление воздушных атак со стороны России по украинским городам. Соответствующее заявление сделала спикер американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс во время брифинга.

"Президент (Дональд Трамп, – ред.) четко заявил, что усиливающиеся российские атаки отвратительны. Я могу также сказать вам, что мы решительно осуждаем эскалацию атак РФ по Украине и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям погибших", – сказала она.

Брюс подчеркнула, что в последние недели поступают данные о том, что "Россия устанавливает новые рекорды масштабов своих воздушных атак". Она добавила, что ключевой интерес Трампа заключается в том, чтобы остановить гибель людей и разрушения, которые происходят каждый день.

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"Он сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, которую он будет иметь шанс завершить. Мы продолжим работать над этим. Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения, но, очевидно, мы также разочарованы тем, что не достигнут больший прогресс", – констатировала Тэмми Брюс.

Война в Украине и США: важные новости

По данным Reuters, президент США Дональд Трамп впервые за время пребывания в должности после повторного избрания планирует воспользоваться президентскими полномочия для поставки вооружения Украине. Ранее оружие в рамках программы PDA активно предоставляла Киеву администрация Джо Байдена.

Кроме того, представители США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих", Вашингтон на заседании представляли генерал Кит Келлог, сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

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