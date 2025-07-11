Узнайте, за какие выдающиеся достижения киевская княгиня Ольга входит в список христианских святых.

Ежегодно 11 июля в Украине вспоминают одну из самых выдающихся украинок в нашей истории. Это княгиня Ольга Киевская - легендарная правительница Киевской Руси, известная многими выдающимися поступками. Православная церковь за достижения в распространении веры причислила Ольгу к списку святых, равных апостолам.

О том, чем она известна и почему достойна нашей памяти, в День княгини Ольги эксклюзивно для УНИАН рассказал Аким Галимов, основатель проекта "Реальная история", журналист, который исследует историю и создает историко-документальные проекты.

Когда День княгини Ольги - 11 или 24 июля

На самом деле, 11 июля - правильная дата, именно она упоминается как день смерти княгини в летописях. Просто раньше украинские православные праздники были привязаны к календарю старого стиля и этот день выпадал на 24 июля. Когда же два года назад Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, по которому живут большинство православных церквей в мире, то соответственно все синхронизировалось. С точки зрения чествования памяти княгини именно 11 июля - корректная дата, День равноапостольной княгини Ольги.

Чем известна княгиня Ольга - биография

Княгиня Ольга правила государством после смерти своего мужа князя Игоря до совершеннолетия сына Святослава как регентка и можем предположить, что она была одной из первых правительниц-реформаторов. Историки считают, что Ольга сделала весомый вклад в развитие государства. Она удержала власть для своего сына, ведь без сильной регентши Русь, вероятно, распалась бы на отдельные племенные княжества.

В конце концов, Ольга стала первой христианской княгиней Руси, приняв крещение в Константинополе и способствуя развитию церквей. Церковь почитает ее как равноапостольную за закладку предпосылок крещения Руси, которое затем реализовал ее внук Владимир. Княгиня была канонизирована в 1547 году.

Какие реформы провела княгиня Ольга

В целом историки выделяют несколько моментов. Она упорядочивала ежегодный сбор дани в отличие от хаотичного сбора от Игоря; создала погосты - административно-судебные центры, способствовали развитию торговли и права. В первую очередь понятные правила, которых придерживались, вызывали доверие у населения. Исследователи считают Ольгу первой, кто начал в государстве фактически систему налогообложения. Ольга ввела принцип денежной и натуральной дани, что дает стабильные поступления в казну, создала систему хозяйственного учета. Таким образом казна регулярно и планово пополнялась, а следовательно, можем предположить, появились средства на развитие государства.

Как отмечает историк и публицист Андрей Плахонин, одним из главных источников о Руси времен Ольги является книга византийского императора Константина Багрянородного, где, в частности, описан механизм управления на территории Руси и упоминается сбор налогов. Историк Дмитрий Гордиенко отмечает, что дань платили салом, шкурами животных, воском и рабынями.

Ольга - возможно первая среди украинских правителей, кто совершил дипломатический визит в Византию. В самой известной древнерусской летописи, составленной около 1110 года, прямо указано, что Ольга отправилась в Константинополь (Царьград) в 957 году. Ее встречал лично византийский император Константин VII Багрянородный.

"И пришла Ольга в Царьград, и увидел ее император, и удивился уму ее..." - Повесть временных лет

Как связана княгиня Ольга и голуби - древняя легенда

"Повесть временных лет" рассказывает, что после того, как древляне убили мужа Ольги - князя Игоря, который собирал дань второй раз за год, она решила жестоко отомстить. Сожжение Искоростеня - главного города древлян, который продолжал оказывать сопротивление - стало финальным этапом. То, что древний Искоростень (современный Коростень) был сожжен, подтверждают, в частности, и археологические находки.

В летописи отмечается, что Искоростень был в осаде, но его не удавалось взять силой. Тогда Ольга послала к жителям Искоростеня весть: она готова прекратить осаду, если они дадут "дань по три голубя и по три воробья с каждого двора". Жители отдали птиц, а Ольга приказала привязать к каждой птице тлеющую лучину, обернутую в тряпки, а когда наступил вечер - отпустили птиц. Они полетели обратно в свои гнезда - на крыши деревянных домов, хлева, амбаров, которые в то время были крыты соломой или камышом. Таким образом огонь быстро охватил весь город, который сгорел дотла. Причастны ли птицы к сожжению Искоростеня - вопрос, говорит Аким Галимов: "Лично мне трудно представить весь этот процесс, к тому же такой сюжет популярен во многих скандинавских сагах. Возможно, это лишь удачно подобранный поэтический образ, которым описали горящие стрелы. Факт, что город действительно был сожжен."

справка Аким Галимов Основатель проекта "Реальная история", продюсер 1+1 media, общественный деятель. Он является автором и продюсером ряда исторических проектов, развенчивающих имперские мифы, российскую пропаганду и популяризирующих историю. По образованию - журналист, имеет большой опыт работы в различных медиа. Награжден орденом "За заслуги" III степени. В июне 2024 года его команда представила новый масштабный проект-исследование под названием "Настоящая история Крыма, Донбасса и Юга Украины". В соавторстве с Русланом Шариповым, сценаристом и ведущим 1+1 media, выпустил книгу "Украинские дворцы. Восстановление истории. Золотая эпоха", в которой освещаются вопросы популяризации истории уничтоженных архитектурных памятников. Является инициатором кампании по спасению памятника Национального значения казацкой усадьбы "Покорщина", что в Черниговской области.

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