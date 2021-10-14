Эта прогулка вызвала немалый интерес у обычных четвероногих.

Роботопсы вышли на прогулку - инженеры Boston Dynamics прогулялись со своими собаками-роботами по Вашингтону.

Эта прогулка вызвала немалый интерес у обычных четвероногих. На видео, которое выложили в сеть видно, как немецкая овчарка очень хотела познакомиться с роботопсамы, но хозяйка оттащила собаку в противоположную сторону, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, в апреле полиция Нью-Йорка распрощалась с роботизированной полицейской собакой от Boston Dynamics Дигидогом. Полицейское управление сообщило, что расторгло контракт с компанией на аренду четвероногого робокопа.

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А во Франции четвероногого робота Спота от американской компании Boston Dynamics протестировали в рамках двухдневных военных учений. По-видимому, робота использовали для разведки. По данным Ouest-France, Спот - один из множества роботов, которых тестировали французские студенты с целью оценки их полезности на полях сражений будущего.

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Автор: Виолетта Орлова