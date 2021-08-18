Роботы Atlas упражняются в паркуре / Cкриншот с видео
Компания Boston Dynamics опубликовала новый видеоролик, демонстрирующий физические возможности гуманоидных роботов Atlas.
На кадрах можно видеть, что роботы хорошо освоили бег с препятствиями и умеют делать сальто назад.
В еще одном видео компания рассказала о рабочем процессе и сложностях разработки роботов.
В Boston Dynamics отметили, что на разработку комплекса упражнений потребовались месяцы тонкой настройки. В ходе этой работы на роботах Atlas были отработаны многие важные технологии координации и ориентации в пространстве.
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