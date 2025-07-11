В Украине более быстрыми темпами дорожало мясо.

В июне 2025 года инфляция снизилась до 14,3% в годовом измерении с 15,9% в мае.

Как сообщили в Нацбанке, возвращение инфляции к снижению летом было ожидаемым, в частности из-за высокой прошлогодней базы сравнения административно регулируемых цен.

Однако фактические темпы снижения инфляции оказались медленнее, чем прогнозировал регулятор. Отклонение от прогноза обусловлено прежде всего более существенным подорожанием сырых продовольственных товаров в последние месяцы на фоне сокращения их предложения из-за весенних заморозков.

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"В то же время фундаментальное инфляционное давление было несколько слабее, чем прогнозировалось, хотя и оставалось значительным на фоне высоких затрат бизнеса на сырье и оплату труда и оживленного потребительского спроса", - говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции.

Отмечается, что темпы роста цен на сырые продукты питания продолжали расти - до 28,7%. Значительно ускорился рост цен на отдельные косточковые, яблоки и ягоды из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их предложение. Быстрее дорожали все виды мяса из-за роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен. Зато темпы подорожания овощей существенно замедлились благодаря увеличению предложения нового урожая и активному импорту.

Подорожание топлива ускорилось до 3,1%. Такая динамика прежде всего связана с увеличением стоимости бензина и дизтоплива на фоне высокой волатильности мировых цен на нефть и ослабления гривны относительно евро. Зато на рынке сжиженного нефтяного газа наблюдалось ослабление ценового давления благодаря избытку поставок.

По данным Нацбанка, рост цен на непродовольственные товары тоже замедлился - до 3,6%. Цены на одежду и обувь и в дальнейшем оставались меньше, чем в прошлом году.

В то же время подорожание обработанных продуктов ускорилось до 18,2%. Стремительнее росли цены на мясные продукты из-за высокой стоимости продовольственного сырья, а также на безалкогольные напитки, в частности кофе, что отражало тенденции на мировом рынке кофе. Однако замедлились темпы подорожания хлеба и хлебопродуктов, масла и большинства видов молочной продукции.

В НБУ ожидают, что во втором полугодии снижение инфляции продолжится, в частности благодаря мерам монетарной политики.

Цены в Украине - последние новости

Годовая инфляция в Украине впервые за год замедлилась - до 14,3% по сравнению с июнем прошлого года.

При этом продукты питания за последний год подорожали на 23,2%. Больше всего выросли цены на яйца (на 59,2%), фрукты (51,7%), подсолнечное масло (33,6%), масло (28,3%) и овощи (24,2%). Меньше всего подорожал сахар - на 9,1%.

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