Имя Ольга означает "святая", "мудрая", "священная".

11 июля церковь вспоминает святую равноапостольную княгиню Ольгу. День ангела Ольги отмечают несколько раз в году, но именно эта дата посвящена великой княгине Киевской. В этот же день принято поздравлять всех женщин и девушек с именем Ольга с их именинами.

Когда день ангела Ольги

День ангела Ольги по церковному календарю празднуют 6 раз:

в январе и феврале - 28.01 по новому стилю (10.02 по старому) и 21.02 (6.03 или 5.03, если год високосный);

в марте - 1.03 (14.03);

в июле - 4.07 (17.07) и 11.07 (24.07);

в ноябре - 10.11 (23.11).

Основной датой именин принято считать именно день, когда почитается княгиня Ольга - это 11 июля (в старом календаре 24 июля).

Видео дня

День ангела Ольги - поздравления

Олечка, с именинами! Пусть твоя рука всегда чувствует тепло руки твоего ангела, пусть он хранит твой дом и наполняет твое сердце верой и любовью. Огромного счастья, успеха во всем, семейного уюта и мира в душе. И пусть твой внутренний свет согревает всех вокруг!

Дорогая Оля! В день твоих именин желаю тебе во всем гармонии - дома, на работе, в душе. Пусть твой ангел дарит тебе в жизни настоящих людей, а ты всегда сможешь на них рассчитывать. Пусть твоя святая Ольга охраняет тебя, дарит терпение и мудрость принимать правильные решения.

Дорогая Ольга! С днем ангела! Пусть Ваша небесная покровительница убережет от бед и невзгод. Пусть каждый день начинается с улыбки, а рядом всегда будут любящие люди. Здоровья вам, радости и пусть исполняются все заветные желания.

Оля! От всего сердца поздравляю с днем ангела! Эта дата - еще один повод сказать тебе, что ты любима, важна и дорога многим. Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизненный путь будет ровным, а трудности, если они и будут - то все тебе по плечу!

Олечка, с днем ангела! Пусть он всегда будет рядом! Пусть бережет от неприятностей и всегда вдохновляет на хорошее. Ярких событий, теплых встреч, добрых слов. Долгих лет в радости и здравии, больше объятий близких людей и уверенности в каждом новом дне.

***

***

***

***

Вас также могут заинтересовать новости: