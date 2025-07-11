Президент США также предупредил другие страны о повышении пошлин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 35%-ую пошлину на импортные товары из Канады. При этом он предупредил о повсеместном повышении пошлин на 15 или 20% для большинства других стран.

Издание Sky News пишет, что в письме канадскому премьер-министру Марку Карни американский лидер написал:

Я должен упомянуть, что поток фентанила - далеко не единственная проблема, которая у нас есть с Канадой, которая имеет много тарифных и нетарифных политик и торговых барьеров.

Пошлины Трампа были якобы попыткой заставить Канаду бороться с контрабандой фентанила, и президент США выразил разочарование торговым дефицитом между странами.

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"На протяжении всех текущих торговых переговоров с Соединенными Штатами канадское правительство неуклонно защищало наших работников и предприятия. Мы будем продолжать это делать, работая над пересмотренным сроком 1 августа. Канада добилась важных успехов в борьбе с фентанилом в Северной Америке. Мы полны решимости продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы спасать жизни и защищать сообщества в обеих наших странах", - заявил Карни.

На данный момент Трамп направил серию писем о введении пошлин 23 странам. Повышенные ставки вступят в силу 1 августа.

Пошлины Трампа - последние новости

4 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может направить письма странам, которые не заключили торговое соглашение с США, с указанием размера пошлины.

На следующий день он пригрозили ввести 17%-ые пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из Европейского союза.

9 июля Трамп пригрозил Бразилии ввести штрафные пошлины в размере 50% на экспорт в США после ссоры с Луисом Инасиу Лула да Сильвой. Он также объявил о планах ввести пошлины на медь, полупроводники и фармацевтические препараты, а его администрация направила новую партию писем о введении пошлин, в частности, Филиппинам, Ираку и другим странам.

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