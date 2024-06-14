Почти 90% насекомых, зарегистрированных исследователями, являются опылителями.

Исследователи нашли маршрут одного из самых оживленных зимних маршрутов Европы - ежегодной миграции миллионов насекомых, направляющихся на юг через высокий горный перевал в Пиренеях.

Используя видеокамеры и сети для бабочек, исследователи из Эксетерского университета каждую осень фиксировали около 17 миллионов мух, ос, бабочек и стрекоз, пролетающих через один проход шириной 30 метров между двумя вершинами на границе Франции и Испании, пишет Sky News.

"Видеть так много насекомых, целеустремленно движущихся в одном направлении одновременно, - это действительно одно из величайших чудес природы", - сказал доктор Карл Вутон из Эксетерского Центра экологии и охраны окружающей среды, который руководил исследованием.

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Исследование показало, что миллиарды насекомых, вероятно, ежегодно жужжат и хлопают крыльями над Пиренеями.

Многие из них перебираются из своих северных летних ареалов, в том числе из Великобритании, в места южной Европы и Северной Африки, где зимы мягче.

Исследователи догадались, что перевал Бухаруэло высотой 2278 метров был основным маршрутом полета насекомых.

Более 70 лет назад пара британских орнитологов впервые зарегистрировала стаи мармеладных журчалок, проносившихся через перевал. Желтые и черные полосатые мухи распространены по всей Европе: недавние исследования показали, что осенью они могут мигрировать на 3000 км.

"То, что мы обнаружили, было поистине поразительным. Через перевал все еще мигрировало не только огромное количество мармеладных журчалок, но и гораздо больше", - сказал Уильям Хоукс из Университета Эксетера, проводивший полевые записи.

Бабочки-капустницы - распространенные садовые вредители, о которых даже исследователи не знали, что они путешествовали на большие расстояния, пока не зафиксировали их присутствие - бражники-колибри, различные виды ос и впечатляющее количество мух.

"Были дни, когда количество мух превышало 3000 особей на метр в минуту", - сказал Хоукс.

Воздушное движение насекомых может быть невидимым, но это важная часть экологии.

Почти 90% насекомых, зарегистрированных исследователями, являются опылителями. При своей миграции они расширяют генофонд растений на огромные расстояния.

В то время как некоторые из них, например белокочанная капуста, являются вредителями, другие являются естественным средством борьбы с вредителями. У многих видов журчалок есть хищные личинки, которые контролируют других насекомых, таких как тля.

Кроме того, существует физическое перемещение тонн "биомассы" насекомых из одного места в другое. Они не просто добыча для летучих мышей и птиц, но, будучи мертвыми и упавшими на землю, они также служат питательной средой для других форм жизни.

"Распространяя знания об этих замечательных мигрантах, мы можем распространить интерес и решимость защитить их среду обитания", - сказал Хоукс.

Новости о насекомых

За последние 20 лет популяция шмелей сократилась на 90 процентов. Существует множество различных факторов, способствующих их снижению, включая использование пестицидов и городское развитие. Однако изменение климата, пожалуй, является самым большим фактором.

Сокращение численности шмелей вызывает серьезную тревогу, поскольку они жизненно важны для экосистем. Они опыляют цветы и сельскохозяйственные культуры. Если население будет продолжать сокращаться, сельскохозяйственные культуры не смогут производить фрукты и овощи. Несмотря на свои небольшие размеры, они имеют решающее значение для хрупкого баланса природы.

И теперь новое исследование Frontiers in Bee Science показало, что повышение температуры, вызванное глобальным потеплением, может быть причиной уменьшения численности шмелей во всем мире.

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