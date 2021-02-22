Американский марсоход Perseverance прислал на Землю видео своей посадки на поверхность красной планеты.
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Новые видеоматериалы опубликованы в Twitter-аккаунте марсохода.
На видео можно видеть, что аппарат использовал парашют для торможения в атмосфере Марса. В дальнейшем камера переключается на впечатляющую панораму марсианского ландшафта – аппарат снимает поверхность при спуске.
В видео попали и члены команды NASA, которые ведут миссию. Они встретили успешную посадку Perseverance с ликованием.
Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMarspic.twitter.com/Avv13dSVmQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Марсоход NASA Perseverance: что известно
- 19 февраля NASA посадило марсоход Perseverance на поверхность Марса.
- После успешного приземления марсоход приступил к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.
- Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.
- В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.
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