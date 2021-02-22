Perseverance снял видео своей посадки / Скриншот с видео

Американский марсоход Perseverance прислал на Землю видео своей посадки на поверхность красной планеты.

Читайте такжеМарсоход NASA прислал на Землю новые цветные фото планеты

Новые видеоматериалы опубликованы в Twitter-аккаунте марсохода.

На видео можно видеть, что аппарат использовал парашют для торможения в атмосфере Марса. В дальнейшем камера переключается на впечатляющую панораму марсианского ландшафта – аппарат снимает поверхность при спуске.

В видео попали и члены команды NASA, которые ведут миссию. Они встретили успешную посадку Perseverance с ликованием.  

Марсоход NASA Perseverance: что известно

  • 19 февраля NASA посадило марсоход Perseverance на поверхность Марса.
  • После успешного приземления марсоход приступил к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.
  • Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.
  • В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий. 

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров