Американский марсоход Perseverance прислал на Землю видео своей посадки на поверхность красной планеты.

Читайте такжеМарсоход NASA прислал на Землю новые цветные фото планеты

Новые видеоматериалы опубликованы в Twitter-аккаунте марсохода.

На видео можно видеть, что аппарат использовал парашют для торможения в атмосфере Марса. В дальнейшем камера переключается на впечатляющую панораму марсианского ландшафта – аппарат снимает поверхность при спуске.

В видео попали и члены команды NASA, которые ведут миссию. Они встретили успешную посадку Perseverance с ликованием.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMarspic.twitter.com/Avv13dSVmQ