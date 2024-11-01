Ученые следят за одной из мертвых звезд, которая может восстать и удивить вспышкой света.

Ученые ожидают, что в ближайшее время из мертвых может восстать "звезда-зомби" и осветить ночное небо, хотя неизвестно, когда именно это может произойти. T Coronae Borealis находится на расстоянии 3 000 световых лет от нашей Солнечной системе и обычно она слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, пишет Newsweek.

Однако ожидается, что в ближайшее время звезда станет ярче Полярной звезды на ночном небе и впервые с 1946 года взорвется как гигантская "новая".

Руководитель Лаборатории физики астрочастиц НАСА Годдарда Элизабет Хейс заявляет, что "звезда-зомби" ярко взрывается каждые 80 лет или около того, потому что она высасывает жизнь из своего звездного компаньона — красной гигантской звезды. Поэтому ее и назвали таким образом. Также известно, что она размером с Землю.

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"Это мертвая звезда — она больше не горит, как наше Солнце. Она называется белым карликом, она вся уплотнилась и просто сидит там, излучая свет", — сказала она.

T Coronae Borealis на протяжении многих лет медленно сдирает внешние слои своего компаньона, становясь больше и горячее. В конце концов, звезда нагревается настолько, что в итоге приводит к взрыву в "новой", которая не уничтожает звезду — в отличие от сверхновой — но заставляет ее сиять невероятно ярко.

Во время "новы" звезда светит гораздо ярче, чем обычно. Звезда остается видимой около недели, а затем исчезает в небытие на большую часть следующего столетия.

После затмения белый карлик возвращается к своим обычным размерам и начинает процесс заново. Последний раз "звезда-зомби" взрывалась в 1946 году, а до этого - в 1866-м.

Сначала ученые считали, что звезда может взорваться в сентябре 2024 года, так как ее поведение было похоже на то, каким оно было перед последним извержением. Это может произойти в течение ближайших нескольких лет. Звезда, когда станет новой, будет расположена в созвездии Corona Borealis. Лучший вид на нее будет из Северного полушария, вдали от светового загрязнения городов или уличных фонарей.

Белые карлики и красные гиганты — что это

Это крошечные, плотные останки звезд после того, как они израсходовали все свое "топливо" и разрушились под действием собственной гравитации, а красные гиганты - это звезды, которые находятся в предсмертном состоянии и растут в размерах больше своего обычного размера, поскольку у них закончился водород.

Другие новости о космосе

Ранее УНИАН сообщал об удивительном открытии. Ученые впервые увидели тройную систему с черной дырой.

Кроме того, черная дыра разорвала звезду на части, чтобы использовать ее энергию для уничтожения другой.

Годами ученые не могли раскрыть две тайны — "приливные события разрушения" и "квазипериодические извержения", но это открытие ответило на все вопросы.

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