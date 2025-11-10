Археологическая находка проливает свет на то, какими видели себя предки людей.

В Шанлыурфе на юго-востоке Турции в национальном парке Карахан-тепе археологи нашли колонну с высеченным на ней человеческим лицом.

Карахан-тепе - одно из самых ранних известных науке поселений, где около 12 тыс. лет назад люди начали вести оседлый образ жизни.

В чем важность открытия

Как сообщает Би-би-си, изображение человеческого лица, созданное в эпоху неолита дает важные сведения о символическом мышлении и абстрактных концепциях в ранних человеческих обществах.

Видео дня

"До сих пор мы думали, что найденные камни изображают людей, но это был первый случай, когда мы столкнулись с реальным изображением человеческого лица. Это был невероятно волнующий момент", - прокомментировал руководитель раскопок профессор Неджми Карул.

Участвовавшая в раскопках археоботаник доктор Серен Кабукчу из Ливерпульского университета отметила, что эта находка - развитый и мастерский пример художественной сложности.

На резном изображении видны острые черты лица, маленький нос и глубокие глазницы.

О чем говорит находка

Карул не верит, в то что эта коллона изображает божество, по его мнению - это символ идеи или концепции. И это согласуется с предыдущими интерпретациями культурной трансформации:

"Ранние образцы резьбы в основном изображали животных. После перехода к оседлому образу жизни появились статуи людей - сначала с животными, а потом только человека. Это говорит о том, что люди начали ставить себя в центр вселенной".

Где еще находили подобные вещи

Отмечается, что предметы, похожие на лицо из Карахан-тепе, были обнаружены в регионе Леванта, который включает в себя современный Ливан и Израиль.

Во времена раннего неолита на Ближнем Востоке произошли быстрые культурные изменения. Но хотя общины в Анатолии, такие как Карахан-тепе и Гебекли-тепе, и в Леванте знали друг о друге, каждая из них развивала свою культурную идентичность, объяснил Карул.

"Шанлыурфа - одно из самых монументальных отражений этой эпохи", - констатровал археолог, добавив, что здесь находят наиболее человекоподобные символы того времени.

Что еще нашли ученые

Помимо скульптурного лица, на раскопках в Карахан-тепе на вершине известнякового хребта, обнаружилось много других Т-образных столбов, которые, как полагают, поддерживали крыши общественных зданий, жилищ и памятников.

Эксперты сходятся во мнении, что это гораздо больше, чем просто сокровище Турции. "Речь идет не только об Анатолии. Это проект, посвященный общей истории всего человечества", - высказал мнение Карул.

Другие новости об археологических находках

Недавно археологи сделали потрясающее открытие, которое переписывает эволюцию человека. Оказывается, самые древние предки человека не иногда и не кое-где изобретали орудия труда, а потом забывали, как считали ученые. А делали его постоянно, приспосабливая к требованиям времени и передавая это мастерство из поколения в поколение.

Вас также могут заинтересовать новости: