Ученые сделали удивительное открытие о способности нашего мозга.

Новое психологическое исследование показало, что когда люди знают, что за ними следят, в мозгу "включается" автоматическая реакция с повышенным осознанием того, что за ними действительно наблюдают.

В работе, опубликованной в журнале Neuroscience of Consciousness, исследователи-психологи из Сиднейского технологического университета (UTS) работали с 54 участниками, чтобы изучить влияние наблюдения на способность определять взгляд другого человека. Это, по их словам, важная функция человеческого сенсорного восприятия.

Ведущий автор работы, доцент кафедры нейронаук и поведения Кайли Сеймур, говорит, что предыдущие исследования показали, как меняется сознательное поведение людей, когда они знают, что за ними наблюдают, но новое исследование предоставило первые прямые доказательства того, что наблюдение вызывает и непроизвольную реакцию, пишет SciTechDaily.

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Исследователи показали, что меняется не только явное поведение - но способ обработки информации нашим мозгом.

"Мы нашли прямые доказательства того, что скрытое видеонаблюдение заметно влияет на жестко закрепленную и непроизвольную функцию человеческого сенсорного восприятия - способность сознательно определять лица", - говорится в исследовании.

Участники, за которыми велось наблюдение, стали гиперчувствительными к лицевым стимулам почти на секунду быстрее, чем контрольная группа.

Доцент Сеймур отметил, что, учитывая растущий уровень слежки в обществе, результаты исследования указывают на необходимость более тщательного изучения влияния слежки на психические процессы и на здоровье населения в целом. Ведь, несмотря на незначительную обеспокоенность, о которой сообщали участники исследования, или озабоченность наблюдением за ними, влияние этого процесса на основные социальные процессы было заметным, очень значительным и "незаметным" для этих людей.

Повышенная чувствительность к тому, что за нами кто-то наблюдает, связана с такими психическими заболеваниями, как психоз и социальное тревожное расстройство, когда люди придерживаются иррациональных убеждений или озабочены мыслью о том, что за ними наблюдают".

Новости о других исследованиях

Ранее УНИАН сообщал, что австралопитек афарский не мог быстро бегать, хотя и был двуногим существом. Все из-за физических пропорций — длинных рук, коротких ног и коренастой верхней части тела.

Кроме того, ученые узнали, что употребление искусственного мяса может негативно повлиять на наш мозг. К примеру, среди вегетарианцев, которые употребляли заменители мяса, риск депрессии оказался на 42% выше, чем у тех, кто отказался от этих продуктов.

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