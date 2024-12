Известно, что первая темная комета была обнаружена в 2016 году.

NASA заявило об открытии семи новых "темных комет" и довело общее количество этого необычного нового класса объектов до 14, пишет Forbes.

Отмечается, что темные кометы - это недавно определенный тип околоземных объектов, который находится между астероидом и кометой.

"Описанные планетологами как кометы и астероиды, чьи орбиты приближают их к Земле, они напоминают астероиды, но имеют тенденцию к неожиданному ускорению, что позволяет предположить, что они могут выпускать струи газа, как это делают кометы. Однако они не имеют комы вокруг своего ядра. Они также темные, что делает их похожими на 1I/Оумуамуа, межзвездный объект, замеченный в 2017 году, который проходил через Солнечную систему", - объяснили в материале.

В частности, в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована новая статья, в которой говорится об обнаружении семи темных комет в двух разных группах. Там отмечают, что темные кометы находятся во внешней Солнечной системе, в то время, как менее темные кометы существуют во внутренней Солнечной системе.

"У нас было достаточно большое количество темных комет, чтобы мы могли начать спрашивать, есть ли что-то, что могло бы их отличить. Проанализировав отражательную способность, или альбедо, и орбиты, мы обнаружили, что наша Солнечная система содержит два разных типа темных комет", - подчеркнул ведущий автор и постдокторский сотрудник кафедры физики в Университете штата Мичиган, Ист-Ленсинг Деррил Селигман.

По словам авторов, темные кометы, такие как летучие вещества и органика, могли доставить на Землю материалы, которые нужны для развития жизни. Именно такое предположение говорится в статье журнала Icarus, где отмечается, что темные кометы гораздо более распространены, чем считалось ранее, поэтому, вероятно, они могли доставить на Землю воду.

Также сообщается, что в этом исследовании изучили семь темных комет, однако по оценкам, от 0,5 до 60% всех околоземных объектов могут быть темными кометами из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

"Поскольку темные кометы содержат лед - как кометы, но не астероиды - они могут быть механизмом, с помощью которого вода попадает во внутреннюю часть Солнечной системы", - отмечают в материале.

В то же время первая темная комета была обнаружена в 2016 году, когда ученые описали траекторию астероида под названием 2003 RM, который, как оказалось, немного отклонился от своей орбиты таким образом, как это возможно только для комет, движущихся благодаря струям газа.

"Когда вы видите подобные возмущения на небесном объекте, это обычно означает, что это комета, с поверхности которой выделяются летучие вещества, придающие ей небольшую тягу. Но как бы мы ни старались, мы не смогли найти никаких признаков хвоста кометы. Она выглядела как любой другой астероид - просто точечный свет. Итак, на некоторое время мы имели этот странный небесный объект, который не могли до конца понять", - добавил соавтор исследования из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии Давиде Фарноккиа.

После открытия "Астероида, который хотел стать кометой" через год ученые открыли межзвездный объект 1I/Оумуамуа, который имел вид одной точки света, как астероид, однако имел траекторию, подобную кометы.

"Тот факт, что первый объект, который мы открыли из межзвездного пространства, имел схожее поведение с 2003 RM, сделал 2003 RM еще более интригующим", - подчеркнул Фарноккиа.

"Темные кометы - это новый потенциальный источник, который мог доставить на Землю материалы, необходимые для развития жизни. Чем больше мы узнаем о них, тем лучше сможем понять их роль в возникновении нашей планеты", - подытожил Селигман.

