Они появляются и исчезают, увидеть их можно только в ультрафиолетовом свете.

На Юпитере продолжают появляться темные овалы размером с Землю. Об этом пишет Forbes со ссылкой на новое исследование, проведенное при поддержке NASA. Его результаты были опубликованы в издании Nature Astronomy.

Отмечается, что Юпитер, известный своим знаменитым Большим красным пятном, хранит еще одну загадку атмосферы: массивные темные овалы на полюсах размером с Землю. Они появляются и исчезают, увидеть их можно только в ультрафиолетовом свете, а их возникновение ученые объясняют торнадоподобными явлениями.

Магнитные тайны

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Южные полярные области Юпитера часто имеют темные овалы, но не все время, формируясь примерно за месяц и рассеиваясь в течение недель. Лишь 75% ежегодных наблюдений гигантской планеты космическим телескопом NASA Hubble между 1994 и 2022 годами обнаруживали их.

Темные овалы гораздо реже встречаются вблизи северного полюса Юпитера, где они появляются лишь на нескольких из 25 ежегодных изображений. Овалы темные в ультрафиолетовом свете, поскольку они поглощают больше света, чем окружающая атмосфера.

Темные овалы

Это не первый случай обнаружения темных овалов на Юпитере. Обнаруженные Hubble в конце 1990-х годов и космическим кораблем NASA в 2000 году, они, тем не менее, по большей части игнорировались учеными.

"В течение первых двух месяцев (наблюдений - УНИАН) мы поняли, что эти изображения OPAL являются золотой жилой. Тогда мы подумали, что на самом деле можем сделать качественное наблюдение, почему они появляются", - сказал Трой Цубота, студент Калифорнийского университета в Беркли.

Вращающиеся вихри

Атмосфера Юпитера содержит быстро вращающиеся вихри. Они вызваны мощными силовыми линиями магнитного поля, которые взаимодействуют как с заряженными частицами высоко над атмосферой, так и с плазмой, исходящей от Ио, одного из спутников Юпитера и наиболее вулканически активного места в Солнечной системе.

Вихри распространяются из верхних слоев атмосферы и ослабевают по мере продвижения глубже, но турбулентность, которую они вызывают, возбуждает стратосферу, образуя пятна плотного тумана.

Внутреннее Динамо

Изучение связей между различными слоями атмосферы является очень важным для всех планет, независимо от того, будь то экзопланеты, Юпитер или Земля, говорит соавтор исследования Майкл Вонг, планетолог из Лаборатории космических наук Калифорнийского университета в Беркли:

"Мы видим доказательства процесса, соединяющего все во всей системе Юпитера".

Считается, что знание о том, как работают сложные магнитные поля Юпитера и динамика атмосферы, даст планетологам больше понимания относительно погодной системы Земли и планет, вращающихся вокруг других звёзд.

Другие "космические" новости

Как сообщал УНИАН, огромная черная дыра "морит голодом" свою галактику. Галактика, которая является по размеру, как наша, больше не может образовывать новые звезды, ведь черная дыра засасывает нужное топливо.

Также мы писали, что вблизи Сатурна нашли мир, где потенциально может существовать жизнь. Так, на спутнике планеты Энцелад находится больше сложных органических молекул, чем считалось ранее.

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