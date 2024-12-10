Самым быстрым аппаратом, который пролетел мимо Луны, был зонд New Horizon.

Путешествие на Луну является непростым делом. Известно, что природный спутник Земли вращается вокруг нашей планеты на среднем расстоянии 348 400 километров. Поэтому многие интересуются вопросом, сколько нужно времени, чтобы добраться до этого спутника с момента взлета космического корабля, пишет Live Science.

Если исследовать лунные миссии за последние несколько десятилетий, то ответ на этот вопрос - от восьми часов до 4,5 месяцев. Самым быстрым аппаратом, который пролетел мимо Луны, был зонд New Horizon, который запустило NASA в 2006 году для изучения Плутона. Этот космический аппарат пролетел мимо Луны через 8 часов и 35 минут после запуска.

Однако для путешествий на Луну нужно немного больше времени. В частности, в 1959 году во время первого в истории человечества полета на Луну, советскому кораблю "Луна-1" нужно было 34 часа, чтобы достичь спутника.

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"Эта миссия без экипажа имела целью осуществить посадку на поверхность Луны, но космический корабль сбился с курса, пройдя на расстоянии 3725 мили (5995 километров) от Луны. В конце концов, он прекратил передачу, когда его батареи разрядились, и он до сих пор плывет сквозь космос", - отметили в материале.

Уже в 1969 году, когда астронавты почти высадились на Луну, экипажу "Аполлона-11" понадобилось 109 часов и 42 минуты от старта до первого шага Нила Армстронга на Луне.

"Причины такого разного времени полета на Луну зависят от многих факторов, но одной из важнейших причин является количество использованного топлива. Инженеры выяснили, что использование меньшего количества топлива в лунной миссии может занять больше времени, но все равно позволит выполнить работу. Этого можно достичь, используя естественные гравитационные силы небесных тел, таких как Земля и Луна, которые помогают направлять космический корабль по более длинному маршруту", - объясняют в Live Science.

В частности уже в 2019 году Израиль отправил беспилотный космический аппарат Beresheet на посадку на Луну. После старта аппарат вращался вокруг Земли примерно шесть недель на орбитах, которые постоянно расширялись, перед тем как набрать достаточно способности, чтобы взлететь к Луне. В конце концов ему удалось достичь Луны, но не так, как этого хотела израильская организация SpaceIL.

Отмечается, что команда потеряла связь, поэтому Beresheet врезался в лунную поверхность через 48 дней после запуска.

В то же время рекордсменом по самому длинному путешествию к Луне стал зонд NASA CAPSTONE, которому понадобилось 4,5 месяца, чтобы покинуть Землю, чтобы несколько раз обогнуть ее и выйти на орбиту спутника в 2022 году. В частности CAPSTONE отправили на Луну, чтобы протестировать орбиту, которую NASA намерено использовать для запланированного космического форпоста Gateway.

В свою очередь Марк Блантон, который руководит анализом и комплексными оценками миссии NASA "Луна-Марс", отметил, что время путешествия также зависит от цели миссии.

"Миссии или агентства будут оценивать тип доступных ракет и их возможности для транспортировки космических аппаратов. Возможности ракеты и цели миссии будут определять размер космического аппарата - например, если это научный инструмент, а не пилотируемая миссия. Когда вы сложите все эти ограничения вместе, это позволит вам разработать оптимальную траекторию, и это даст вам информацию о количестве околоземных орбит для установления определенной геометрии или траектории", - отметил Блантон в интервью Live Science.

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