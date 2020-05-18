Телескоп Hubble сделал фото "космических блесток"

В объектив телескопа попала карликовая неправильная галактика.

Астрономы с помощью телескопа Hubble получили фото галактики KK 246, также известной как ESO 461-036.

Объект не похож на эллиптические или спиральные галактики и на первый взгляд может показаться, что это облако блесток, рассыпанных по черному бархатному фону, передает zn.ua.

Такое впечатление создается потому, что KK 246 - карликовая неправильная галактика. Она располагается в Местной пустоте - обширном регионе пустого пространства, который находится недалеко от Млечного Пути. KK 246 - единственная галактика, которая находится в этом регионе. Существуют еще 15 других галактик, о существовании которых ученые знают по косвенным признакам.

Несмотря на то, что изображение кажется заполненным галактиками, на самом деле они являются частями других галактических кластеров или групп. В пустотах, похожих на эту, существуют похожие на нити структуры, а галактик очень мало или нет вообще.

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Местная пустота занимает не менее 150 миллионов световых лет в поперечнике. Для сравнения, Млечный Путь занимает 150 тысяч световых лет.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".