Новый анализ 2000-летней ДНК предполагает, что женщины действительно были влиятельными в доисторической Британии.

Когда римляне впервые ступили на Британские острова, они обнаружили землю, которой правили королевы-воительницы и другие женщины с высоким статусом.

Как пишет IFLScience, так Юлий Цезарь и другие свидетели описывали ситуацию на этой новой и странной территории. Современные историки склонны не доверять этим древнеримским рассказам как преувеличенным и неточным. Однако новый анализ 2000-летней ДНК предполагает, что женщины действительно были влиятельными в доисторической Британии. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Основываясь на предыдущих открытиях, исследователи секвенировали ДНК 55 человек из дуротригского захоронения в Винтерборне, Кингстон, а также еще двух из других близлежащих кладбищ. Чтобы получить представление о том, как были структурированы эти древние общества, авторы исследования проанализировали уровни разнообразия в митохондриальной ДНК, которая наследуется только от матери, а также в Y-хромосоме, которая передается от отца к сыну.

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Отмечается, что таким образом, эти две части генома можно использовать для отслеживания материнской и отцовской генеалогии человека. В результате выяснилось, что более двух третей похороненных в Винтерборне происходят от одной, ранее неизвестной материнской линии. Автор исследования доктор Лара Кэссиди объяснила:

"Мы реконструировали генеалогическое древо со множеством различных ветвей и обнаружили, что большинство членов проследили свою материнскую линию до одной женщины, которая жила столетия назад. Напротив, родственные связи по отцовской линии практически отсутствовали, о чем свидетельствует высокий уровень разнообразия Y-хромосомы среди мужчин на кладбище. Такое открытие предполагает, что все эти мужчины приехали из других мест, в то время как женщины были местными. Это говорит нам о том, что мужья переезжали, чтобы присоединиться к общинам своих жен после заключения брака, а земля потенциально передавалась по женской линии".

По ее словам, такое расположение известно как матрилокальность и отличается от патрилокальных обществ, которые до сих пор считались нормой на протяжении большей части доисторического периода.

"Это первый случай, когда такой тип системы был задокументирован в европейской доисторической эпохе, и он предсказывает расширение социальных и политических прав женщин. Это относительно редкое явление в современных обществах, но так могло быть не всегда", - добавила Кэссиди.

Исследователи изучили геномы людей из 156 кладбищ по всей Европе, охватывающих период от неолита до железного века и нашли доказательства матрилокальности в шести разных местах- все из Англии железного века. Автор исследования профессор Дэн Брэдли объяснил:

"По всей Британии мы видели кладбища, где большинство людей произошли по материнской линии от небольшой группы предков женского пола. В Йоркшире, например, одна доминирующая матрилиния была установлена ​​до 400 г. [до н. э.]. К нашему удивлению, это было широко распространенное явление с глубокими корнями на острове".

По словам ученых, их выводы подтверждают истории, рассказанные такими авторами, как Юлий Цезарь и другие римские авторы. Согласно этим отчетам, самыми ранними правителями Британии были женщины, включая легендарных королев-воительниц Боудикку и Картимандую.

"Было высказано предположение, что римляне преувеличивали свободы британских женщин, чтобы нарисовать картину необузданного общества. Но археология, а теперь и генетика, показывают, что женщины оказывали влияние на многие сферы жизни железного века", - объяснил директор раскопок доктор Майлз Рассел.

Новости археологии

Археологи заявили, что высокодетализированные татуировки на перуанских мумиях были сделаны с "особым усилием" около 1200 лет назад, вероятно, с использованием игл кактуса или заостренных костей животных.

Исследователи использовали лазерное сканирование для изучения сложных узоров на человеческих останках из доиспанской Южной Америки, обнаружив доказательства долгой истории татуировок в регионе.

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