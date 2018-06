Китай призвал не устраивать кибервойну

Об этом министр заявил на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

«Международное сообщество тесно связано через интернет, поэтому киберпространство требует правил и кооперации, а не войны», - заявил Ян Цзечи, комментируя обвинения в адрес Пекина в организации хакерских атак на западные организации. На сегодняшний день министр - самый высокопоставленный чиновник, отреагировавший на них, замечает Лента.ру со ссылкой на China Daily.

Ян Цзечи подчеркнул, что обвинения видело большое количество людей, но сами сообщения построены на «шаткой основе». Он добавил, что Китай поддерживает идею международного регулирования интернета силами ООН, которое позволит сделать Сеть мирной, свободной и безопасной средой.

Вместе с тем, 10 марта агентство «Синьхуа» опубликовало данные о кибератаках на Китай, предоставленные местным Центром по противодействию киберугрозам (CNCERT/CC). Ведомство за последние два месяца обнаружило 6747 зарубежных серверов, которые управляли 1,9 миллиона зараженных компьютеров на территории Китая. Почти 2,2 тысячи из этих серверов располагались на территории США, подчеркнули в CNCERT/CC. Кроме того, за период с ноября 2012 года по январь 2013 с американских IP-адресов было зафиксировано почти 5,8 тысячи попыток совершения хакерских атак на китайские ресурсы.

О том, что значительное количество атак на Китай исходит с территории США, официальный Пекин заявлял и раньше. Вместе с тем, официальные лица подчеркивали, что не обвиняют Вашингтон в том, что он поддерживает или направляет хакеров. Они заявляли также, что аналогичные обвинения в адрес Пекина беспочвенны.

Заявления представителей Китая стали ответом на вышедший в феврале отчет компании Mandiant, которая обнаружила в китайской армии подразделение, ответственное за атаки на американские организации. Исследование Mandiant, в свою очередь, было опубликовано по заказу газеты The New York Times, обвинившей хакеров из Китая в многомесячной атаке на своих сотрудников. Позднее выяснилось об аналогичных атаках на The Washington Post, The Wall Street Journal и Bloomberg. В основном злоумышленники искали сведения об информаторах изданий, предоставляющих им информацию о китайских властях.