Китайские кибершпионы - самые эффективные в мире (отчет)

Подразделение № 61398, по данным авторов доклада, систематически похищало терабайты информации минимум со 140 организаций во всем мире.

Mandiant выследила это подразделение и установила, что оно базируется в неприметном здании в Шанхае.

Китай отвергает эти обвинения и ставит под сомнение достоверность доклада Mandiant.

"Хакерские атаки являются транснациональными и анонимными", - заявил представитель МИД Китая Хун Лэй.

"Определить их происхождения очень сложно. Мы не знаем, каким образом доказательства так называемого отчета могут быть достоверными", - добавил он.

В своем чрезвычайно подробном отчете компания Mandiant сообщает, что ее специалисты исследовали сотни утечек данных, начиная с 2004 года, и пришли к выводу, что эти попытки исходят преимущественно из Китая и "китайское правительство проинформировано о них".

Самым активным из китайских участников этой деятельности является отдел APT1, который, по мнению экспертов американской компании, с 2006 года занимается масштабным кибершпионажем.

"Мы считаем, что отдел APT1 может вести такую ​​длительную и широкую кампанию кибершпионажа в значительной мере потому, что он получает прямую поддержку от власти", - говорится в докладе.

Авторы доклада также установили, что этот отдел находится в 12-этажном доме в районе Пудун в Шанхае. В этом же доме расположено и подразделение № 61398 Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Авторы доклада утверждают также, что отдел APT1:

имеет штат из сотен, а может, и тысяч сотрудников, которые хорошо знают английский язык и владеют компьютерными навыками;

проник в компьютерные сети 141 компании в 20 отраслях экономики, 87% из которых расположены в англоязычных странах;

похитил сотни терабайт информации, включая чертежи, деловые планы, данные о ценообразовании, персональные данные, адреса электронной почты.

ВВС Украины