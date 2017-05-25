Из Новой Зеландии в космос запустили ракету с двигателем, напечатанным на 3D-принтере (фото, видео)

С коммерческого космодрома в Новой Зеландии в космос отправили сверхлегкую ракету с двигателем, напечатанным на 3D-принтере. Кроме того, это первый в истории страны запуск ракеты в космос. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеSpaceX запустила спутник для обеспечения Wi-Fi в самолетах и на кораблях (видео)Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron американской аэрокосмической компании Rocket Lab стартовала с восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.

Новая Зеландия стала одиннадцатой страной в мире, с территории которой был произведен пуск космической ракеты. Это первый испытательный запуск ракеты из трех запланированных на ближайшее время.

Сообщается, что ракета-носитель Electron, скорость которой составила 27 тыс. км/час, достигла орбиты через 2,5 минуты после старта. Новозеландские СМИ отмечают, что это первый успешный запуск ракеты-носителя с коммерческого космодрома: Electron стартовал с площадки, принадлежащей компании Rocket Lab.

Это первый в мире частный космодром, строительство которого закончилось в сентябре 2016 года. Его планируется использовать для запуска сверхлегких ракет-носителей.

Пуск должен был состояться 22 мая, но переносился несколько раз из-за неблагоприятных погодных условий.

Как рассчитывают в компании Rocket Lab, ракета Electron, способная нести груз до 225 кг, будет доставлять различные грузы на низкую околоземную орбиту - на высоту от 300 до 500 км над поверхностью планеты. О создании первой в мире аккумуляторной ракеты Rocket Lab сообщила два года назад. Тогда же было заявлено, что ее двигатель практически полностью напечатан на 3D-принтере.

В отличие от многоразовых ракет SpaceX, Electron может использоваться только один раз. Каждый запуск будет обходиться приблизительно в 5 млн долларов, что считается небольшой суммой для запуска ракеты. Компания ранее планировала начать осуществлять коммерческие запуски небольших спутников уже в 2017 году.