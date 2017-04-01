SpaceX анонсировала запуск сверхтяжелой ракеты с повторным использованием

SpaceX собирается испытать сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy в конце лета 2017 года. Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает republic.

Маск отметил, что SpaceX попытается вернуть верхнюю ступень ракеты для повторного применения после демонстрационного полета. «Шансы на успех малы, но, возможно, это стоит того», – написал он.

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Falcon Heavy находится в разработке с 2011 года. Ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту 54 тонны груза и 13,6 тонны – на Марс. SpaceX собирается использовать ее в том числе для отправки в космос туристов.

Как сообщал УНИАН, компания Илона Маска SpaceX 30 марта впервые в истории запустила в космос уже летавшую ракету-носитель. После запуска ракета успешно приземлилась на плавучую платформу. Ракета отправила на орбиту спутник люксембургского оператора SES SA.

Для вывода на орбиту спутника связи SES-10 была использована ракета Falcon 9, которую первый раз запустили 8 апреля 2016 года. Повторный запуск ракеты должен был подтвердить правильность теории Элона Маска, который назвал своей целью удешевление полетов в космос. Возвращение аппарата стоимостью $62 млн означает уменьшение стоимости единичных запусков.