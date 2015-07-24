Биологи установили, что сжимаемая удавом жертва гибнет из-за нарушений работы кровеносной системы

Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Experimental Biology, передает Лента.ру.

В эксперименте использовались крысы, в тела которых вживили датчики. Животных анестезировали перед тем, как поместить в клетку с голодным удавом. Пока змея сдавливала добычу, ученые отслеживали работу сердца и изменения в артериальном и венозном давлении крыс. До и после атаки у грызунов брали образцы крови.

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Согласно полученным результатам, средняя продолжительность атаки составила 6,5 минут. Уже через шесть секунд после нападения периферическое артериальное давление у крыс сократилось наполовину, а венозное повысилось в шесть раз. Отследив дальнейшие изменения и проведя необходимые анализы, ученые пришли к выводу, что сила сдавливания оказалась достаточно велика, чтобы существенно нарушить ток крови по ключевым сосудам. В результате был нарушен метаболизм мозга, сердца и печени, что привело к смерти крыс.

По мнению ученых, подобную тактику охоты сумели выработать еще предки удавов. Это дало им эволюционное преимущество, позволив охотиться на сравнительно крупную дичь.

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В дальнейшем авторы исследования планируют проверить, что происходит с жертвами удавов, не относящимися к разряду млекопитающих, — например, с ящерицами.

Как сообщал УНИАН, международный коллектив ученых провел анализ ископаемых останков, генов и анатомического строения 73 видов змей и ящериц. Биологи пришли к выводу, что первые змеи появились на суше и, скорее всего, в теплых лесах южного полушария, 128 миллионов лет назад (ранний меловой период).