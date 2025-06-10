Бразильский мистик Атос Саломе предсказывает цифровой коллапс США, военное положение и изменение мирового порядка к 2028 году.

Бразильский мистик Атос Саломе утверждает, что ближайшие три года станут решающими для США и всего мира, пишет Express.

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38-летний бразильский пророк, которого СМИ называют "живым Нострадамусом", озвучил ряд пугающих прогнозов на период до 2028 года. Он предупредил о серии кризисов, которые начнутся с США и повлияют на весь мировой порядок.

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По словам Саломе, "США испытают масштабный экономический коллапс, за которым последует вялотекущая гражданская война и мегакибератака, в которой будут обвинять Китай или Россию". Он также утверждает, что конфликт на Тайване станет триггером для кибер- и военно-морского ответа США.

Особое внимание он уделил роли Дональда Трампа, заявив: "Ряд указов Трампа были шахматными ходами, которые будут иметь долговременные последствия для невидимой бюрократической машины, которая десятилетиями диктовала направление развития США".

Среди самых громких прогнозов - вероятный арест одного из бывших президентов США за коррупцию (называются имена Обамы или Буша) и "атака под чужим флагом" на американской территории.

"Это может быть цифровой 11 сентября, когда электричество, интернет и банковская система будут разрушены на недели", - сказал он, предположив введение "легкого военного положения".

Относительно экономики, Саломе отметил:

"Между 2026 и 2027 годами доллар испытает глубокие потрясения, намеренно вызванные внутренними силами, чтобы оправдать введение цифровой валюты Центрального банка".

Мистик также предупреждает о "гибридных, необъявленных конфликтах, подпитываемых скоординированными действиями на нескольких фронтах". Он подытожил: "Речь идет уже не о заговоре. Речь идет о параллельном управлении. Перезагрузка реальная... и те, кто не понимает правил новой игры, будут просто фигурами".

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