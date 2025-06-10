Россияне ежедневно штурмуют участок на границе между Донецкой и Днепропетровской областями, говорят аналитики.

В последние дни появляется все больше кадров попыток российских войск зайти на территорию Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Как утверждают аналитики со ссылкой на украинских военных, которые там несут оборону, россияне штурмуют ежедневно.

"По ним наносится поражение как из мест выдвижения, так и во время штурмовых действий", - говорится в сообщении.

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Также в DeepState зафиксировали продвижение врага возле трех населенных пунктов: Яблоновки и Юнаковки Сумской области, а также возле Малиновки Запорожской области.

Россияне приблизились к Днепропетровщине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в комментарии СМИ недавно заявлял, что российская армия проводит "наступление" в Днепропетровской области в рамках создания буферной зоны в Украине.

Однако украинские военные заверили, что это не так. В Силах обороны юга Украины подчеркнули, что враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область, но украинские бойцы держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Также представитель Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев заявил, что сообщения о продвижении россиян на этом направлении является фейком.

В Институте изучения войны (ISW) рассказали, что никаких подтверждений наступательных операций российской армии в Днепропетровской области нет. Аналитики предположили, что российские войска могут продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи, которые поддерживают украинские позиции в Донецкой области, с целью захвата всей Донецкой области. Однако по состоянию на 9 июня в ISW утверждали, что это не подтверждается.

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