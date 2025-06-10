Рейсы в немецкий Франкфурт и швейцарскую Женеву могут запустить в начале 2030-х годов.

Международный железнодорожный оператор Eurostar планирует запустить новые рейсы из Лондона (Великобритания) во Франкфурт-на-Майне (Германия) и Женеву (Швейцария), чтобы удовлетворить растущий спрос бизнеса на более экологичные поездки.

Как пишет The Financial Times, компания представила план расширения в двух ключевых европейских финансовых центрах, включая новые рейсы из Амстердама и Брюсселя в Женеву, с неопределенными сроками старта "в начале 2030-х годов".

Эти два города были выбраны в качестве новых направлений, поскольку они являются "крупными финансовыми центрами и европейскими городами", которые "нужно было соединить" с Лондоном, пояснила генеральный директор Eurostar Гвендолин Казенав в комментарии FT.

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По ее словам, количество деловых путешественников, перевозимых железнодорожным оператором, теперь "на том же уровне, что и до Covid", и среди них есть явный запрос на более экологичные альтернативы авиаперевозкам.

"Среди корпоративных путешественников мы действительно видим рост из-за целей устойчивого развития. Компании действительно хотят, чтобы их сотрудники путешествовали на поезде", – добавила Казенав.

Предварительно Eurostar оценила время в пути из Лондона во Франкфурт и Женеву примерно в пять часов. Компания планирует выполнять четыре ежедневных рейса во Франкфурт и три ежедневных рейса в Женеву.

"Мы видим большую готовность дольше путешествовать на поезде... 10 или 15 лет назад люди не хотели ехать на поезде больше трех часов. Сейчас это время увеличилось до четырех, а приближается к пяти часам", – пояснила Казенав.

Издание напоминает, что в прошлом году Eurostar заявила о намерении инвестировать 2 млрд евро в 50 новых поездов, увеличив свой парк до 67, но пока не подтвердила заказ поездов. При этом перевозчик подчеркнул, что новые рейсы будут запущены после ввода этих поездов.

Также отмечается, что для ввода в эксплуатацию новых направлений железнодорожной монополии потребуется согласие правительств на установку дорогостоящей и громоздкой инфраструктуры безопасности и пограничного контроля во Франкфурте и Женеве.

Именно из-за сложности обслуживания трансграничных перевозок, несмотря на запуск более 30 лет назад, Eurostar на данный момент совершает рейсы только по трем основным направлениям из Лондона: Брюссель, Амстердам и Париж.

"Пока мы не увидим, какие поезда они заказывают и когда они будут доставлены, мы не можем называть это "планами", а скорее смутными идеями", – отметил консультант по трансграничным железнодорожным перевозкам Джон Уорт.

Междунарожные поезда в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что с декабря 2026 года итальянские высокоскоростные поезда Frecciarossa пустят в Германию. Таким образом туристы смогут путешествовать из Германии в Италию на одних из лучших поездов Европы.

Тем временем, на днях в немецкой Deutsche Bahn анонсировали запуск единой системы продаж международных билетов в Европе, что должно значительно упроситить их покупку. Уже с осень этого года первыми к ней подключатся железные дороги Германии, Австрии и Швейцарии. Впоследствии система должна покрыть всю Европу.

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