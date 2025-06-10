Молоко пастеризованное жирностью 2,5%-2,6% в пленке стоит в среднем 46,41 гривни за килограмм.

В конце прошлого месяца в Украине имело место незначительное снижение цен на основные молочные продукты. Об этом сообщают специалисты Ассоциации производителей молока.

Так, молоко пастеризованное жирностью 2,5%-2,6% в пленке стоит в среднем 46,41 гривни за килограмм. Это на 1% меньше, если сравнивать с предыдущим месяцем и на 25% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

На 1% относительно предыдущего месяца снизились цены на кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке - теперь он стоит в среднем 74,76 гривни за килограмм.

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Цены на кефир жирностью 2,5% в тетрапаке уменьшились на 2%, в то же время сливочное масло "Люстдорф" жирностью 72,5% в 180-граммовой упаковке стоит на 9% дешевле относительно предыдущего месяца.

Причиной уменьшения цен называют избыток молока-сырья и снижение закупочных цен. Еще одним фактором стал рост доли импортных сыров на украинском рынке - как сообщается, доля импортных сыров на рынке уже достигла 47%.

Специалисты напоминают о возобновлении европейских пошлин и квот на аграрную продукцию из Украины. Это может вызвать сокращение экспорта молочных продуктов из нашей страны в ЕС, а также снижение закупочных цен. Стоит сказать, что примерно 30% отечественного молока поставляют на экспорт как готовую продукцию.

Если Евросоюз не будет распространять льготы на биржевые товары из нашей страны, то украинские экспортеры, которые поставляют сливочное масло, а также сухое обезжиренное и сгущенное молоко могут не вписаться в квоты.

В условиях, когда потребление молочной продукции на внутреннем рынке сокращается, накопленные излишки могут повлиять на цены на молочные товары. В то же время существенного снижения цен ожидать не стоит, ведь пиковые объемы производства молока-сырья в Украине уже прошли.

"С июня ожидается сокращение объемов надоя под влиянием повышения температуры воздуха и снижения лактации у коров, что должно способствовать ценовой стабилизации", - отмечают в Ассоциации производителей молока.

Также стоит сказать, что жара может привести к росту затрат на электроэнергию и обслуживание холодильников, что также скажется на ценах на молочные товары.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На минувшей неделе УНИАН сообщил о росте цен на картофель урожая прошлого года. Специалисты объясняют подорожание сокращением предложения овоща. При этом спрос на картофель остается на довольно высоком уровне.

Напомним также, что в начале месяца сообщалось об удешевлении ранних овощей. Так, производители были вынуждены снизить цены на огурцы, поскольку существенно увеличилось предложение. Также наблюдалось удешевление ранней капусты, свеклы и моркови.

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