Первые змеи появились на суше 128 миллионов лет назад - ученые

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на результат исследования, представленного в журнале BMC Evolutionary Biology.

Международный коллектив ученых провел анализ ископаемых останков, генов и анатомического строения 73 видов змей и ящериц. Биологи пришли к выводу, что первые змеи появились на суше и, скорее всего, в теплых лесах южного полушария, 128 миллионов лет назад (ранний меловой период).

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Первые змеи, скорее всего, охотились на мягкотелых животных (позвоночных и беспозвоночных), которые по размеру значительно превосходили добычу ящериц того же времени. Однако на заре своей эволюции змеи еще не научились душить своими кольцами крупных зверей (как это делает удав, например).

Хотя большинство древних рептилий вело дневной образ жизни, первые змеи были активны по ночам. Дневной образ жизни вернулся примерно 45-50 миллионов лет назад (в кайнозое), с появлением на древе эволюции надсемейства высших змей (Colubroidea), к которому принадлежит более 85 процентов современных видов. Вероятно, именно холода в ночное время суток заставили змей вернуться к образу жизни предков.

Ученые отмечают, что эволюционному успеху змей способствовало их умение расселяться на огромной территории (ареал обитания видов значительно шире, чем у ящериц), и закрепляться в местностях, негостеприимных к наземным животным.