Сейчас активно продолжается диалог о возможностях закупки американского оружия для Украины.

Украина готова покупать американское оружие, необходимое для усиления Вооруженных сил Украины. В Министерстве иностранных дел уверены, что удастся найти решение и модальности для получения нового оружия из США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

"Украина ведет активный диалог с Соединенными Штатами относительно того, чтобы закупать американское оружие. Украина готова покупать американское оружие, в том числе [системы] противовоздушной обороны "Пэтриот", другие средства, которые мы от США все эти годы получаем", - сообщил Тихий.

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Спикер отметил, что в Украине благодарны США за всю оказанную помощь.

Как сказал Тихий, Украина готова закупать американское оружие из разных источников и ресурсов финансирования.

"И этот диалог активно идет между Украиной и США", - добавил Тихий.

Он отметил, что в том числе, речь идет о том, чтобы закупать оружие в рамках минерального соглашения об инвестиционном фонде восстановления.

"Я рискну заверить украинскую общественность, украинская дипломатия работает и делает все для того, чтобы оружие американское поступало, и я убежден, что нам удастся найти модальности и решения, которые позволят получать необходимое это американское оружие, оборудование, лицензии и другие вещи", - заявил Тихий.

Также, говоря о пакетах помощи, решения по которым принимались во времена администрации Джо Байдена, по состоянию на сейчас поступают.

Украина хочет купить оружие США

Как сообщал УНИАН, Украина заинтересована и уже передала США предложение о закупке большого пакета вооружения на сумму объемом 30-50 млрд долларов.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Зеленский попросил Трампа помочь с системами ПВО. По словам пресс-секретаря, президент США согласился поработать над этим, чтобы выяснить, что доступно в Европе.

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