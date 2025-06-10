Лилия Викулова предупредила о повышенной опасности.

Полнолуние 11 июня в знаке Стрелец ознаменует начало важного, но при этом очень опасного и сложного периода для Украины. Такой прогноз сделала астролог Лилия Викулова в своем Instagram.

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"Для Украины это трэш… Повышенная опасность, огонь и разрушения", - заявила она.

По ее словам, кроме усугубления внешнеполитической ситуации, есть риск усиления внутреннего напряжения в стране, обострения противоречий.

Также, как отметила астролог, особенно интересно будет наблюдать за президентов США Дональдом Трампом:

"Это полнолуние во многом повторяет натальную карту Трампа. Очень много важных показателей. Он тоже рожден с полнолунием в Стрельце. Возможно, будет его значимая роль в ближайшие две недели (полнолуние влияет на период соответствующей продолжительности), то есть с 11 по 25 июня… Какая-то его роль будет важной. Может, он выступит триггером для каких-то важных событий".

Напомним, астролог Лилия Викулова предупредила об опасном периоде для всех знаков Зодиака. По ее словам, текущая неделя с 9 по 15 июня будет сложной, напряженной, опасной и неоднозначной.

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